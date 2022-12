Petite enfance: des nouvelles places de crèches en Wallonie dès 2023

Le plan wallon visant à créer 3.143 places d’accueil de la petite enfance dans 114 communes de Wallonie d’ici août 2026 devrait permettre d’ouvrir 278 places d’ici fin 2024, dont 115 dès l’an prochain, a précisé jeudi le gouvernement wallon, en validant le classement des projets retenus pour ce « Plan Equilibre ».

Pour éviter d’éventuelles défections, un total de 3.568 places ont été jugées recevables, dont plus de 1.250 dans chacune des provinces de Hainaut et de Liège. Les projets recevables non retenus sont versés dans une liste d’attente, a expliqué la ministre Valérie De Bue (MR).

Le plan va aussi permettre de créer près de 700 emplois supplémentaires, sous statut APE, pour l’encadrement des enfants, selon la ministre de l’Emploi, Christie Morreale (PS).

Le gouvernement wallon a aussi précisé le futur lancement de deux marchés publics. L’un permettra l’organisation d’un accompagnement pour les porteurs de projets sélectionnés, sur le plan technique, financier et juridique, l’autre la réalisation d’audits énergétiques pour les crèches existantes.

La création de nouvelles places de crèches, jugée prioritaire par les partenaires sociaux et environnementaux, est permise par les subsides européens et les budgets wallons à hauteur de plus de 130 millions d’euros d’investissement.