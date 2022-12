La Coupe du monde des clubs sera organisée au Maroc en 2023, 32 clubs à partir de 2025

La prochaine Coupe du monde des clubs sera organisée à partir du 1er février 2023 au Maroc, a confirmé Gianni Infantino, le président de la FIFA, vendredi lors d’un point presse au Mondial au Qatar après un Conseil de la fédération internationale de football. La première édition à 32 clubs est, elle, prévue en 2025.

La prochaine Coupe du monde des clubs se jouera donc toujours dans le format classique avec les champions des six confédérations et un club du pays-hôte. Le Real Madrid sera le représentant européen.

À l’origine, la FIFA avait décidé de lancer une Coupe du monde des clubs à 24 équipes durant l’été 2021 mais le tournoi avait été annulé afin de disputer l’Euro 2020 et la Copa America, reportés d’un an à cause de la pandémie de coronavirus.