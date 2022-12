Procès des attentats de Bruxelles: les avocats réclament en référé l’arrêt des fouilles corporelles «sans motivation»

Les avocats de six accusés, qui comparaissent détenus, citent l’Etat belge à comparaître ce lundi devant le juge des référés. La fin des fouilles à nu et du recours au masque occultant lors des transferts est réclamée, sauf en cas de « motivation adéquate préalable ». A ce stade, il reste difficile de prédire avec certitude l’impact de cette nouvelle procédure sur l’audience d’assises de ce lundi.

Les avocats de six des sept accusés comparaissant détenus au procès des attentats du 22 mars ont envoyé ce jeudi un courrier à la présidente de la cour d’assises Laurence Massart, rapportait tard dans la soirée L’Avenir et confirmait dans la foulée l’agence Belga ce vendredi. Un courrier ayant pour but de lui indiquer le lancement, ce vendredi, d’une citation en référé de l’Etat belge. Et ce dans l’espoir d’obtenir des aménagements au niveau des conditions de transfert des accusés, aménagements qui n’ont jusqu’ici pas été consentis malgré une mise en demeure des ministres de la Justice et de l’Intérieur.

La volonté des avocats des accusés Abrini, Abdeslam, Ayari, El Haddad Asufi, El Makhoukhi et Bayingana Muhirwa est que l’affaire puisse être plaidée aux premières heures de la semaine prochaine – qui est pour rappel supposée être celle des premières auditions d’accusés, prévues dès mercredi. « Cette affaire sera introduite lundi 19 décembre à 8h45 et nous sollicitons de pouvoir plaider à cette audience » ont ainsi précisé les avocats à la présidente dans leur missive. « Nous nous adressons à vous pour une question pratique, en raison de l’incidence que cela pourrait avoir sur la Cour d’assises. Nos clients souhaiteront comparaître devant le juge des référés pour expliquer leur situation. »

Mais pour que les accusés puissent s’expliquer directement devant le juge des référés (dans ce cas de figure, le président du tribunal de première instance), comme le souhaiteraient leurs avocats, il faudrait que la présidente consente de suspendre l’audience. Acceptera-t-elle ? Cela reste à voir.

À lire aussi Procès des attentats de Bruxelles: après deux semaines d’audience, un parfum d’incidents

D’après l’un des avocats concernés par cette lettre, l’intention serait de pouvoir tenir l’audience en référé au Justitia, là où se tient actuellement le procès d’assises. On voit mal les six accusés qui comptent parmi les détenus les plus strictement surveillés du pays acheminés ensemble au Montesquieu, vu le déploiement sécuritaire colossal induit par leur présence au Justitia.

Astreintes de 5.000 euros

Concrètement, d’après le texte de citation qu’il nous a été donné de lire et dont la teneur a été confirmée par Belga, les avocats de la défense demandent au juge des référés d’interdire le recours « sans motivation adéquate motivée préalablement » aux fouilles corporelles avec génuflexion et à l’imposition d’un casque occultant lors des transferts. Et ce sous peine d’une astreinte de 5.000 euros à chaque fois que de tels actes seront posés ou entamés. Ils réclament également qu’il soit interdit « d’imposer des musiques dans les véhicules de transfert, lesquelles rendent les transferts assourdissants. »