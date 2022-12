Tunisie: la crise économique éclipse les élections législatives

Les pénuries à répétition ces derniers mois et la forte inflation pèsent sur le quotidien des Tunisiens alors qu’ils sont appelés à voter pour la deuxième fois en six mois ce samedi. Les élections législatives sont vivement critiquées et boycottées par une partie de l’opposition.

Nous avons des droits dans ce pays, le droit à la liberté, le droit à la démocratie », s'exclame Abdellatif venu protester au centre-ville de Tunis, samedi 10 décembre, « mais Kaïs Saïed s’est attaqué aux institutions, au parlement, au juge, il s’est attaqué à tout ».

La manifestation a été organisée par le Front du salut national, une coalition de partis d’opposition, afin de dénoncer le processus entrepris depuis plus d’un an par le président de la République, qu’elle considère comme un « coup d’État ». Le 25 juillet 2021, Kaïs Saïed s’était arrogé les pleins pouvoirs et déclarait l’État d’exception. Quelques mois plus tard, il dévoilait sa feuille dont les élections législatives du 17 décembre sont l’étape ultime après l’adoption de la nouvelle Constitution.