Tunisie: la crise économique fait de l’ombre aux élections législatives

Les pénuries à répétition ces derniers mois et la forte inflation pèsent sur le quotidien des Tunisiens alors qu’ils sont appelés à voter pour la deuxième fois en six mois ce samedi. Les élections législatives sont vivement critiquées et boycottées par une partie de l’opposition.

Marwa déambule dans les allées du marché central de Tunis pour faire ses courses. « Avant avec 20 dinars (environ 5,9 €), tu pouvais acheter des fruits, des légumes », regrette-t-elle. « Aujourd’hui, c’est rien », s’exclame sa mère Khadija à ses côtés. « Les prix ont plus que doublé », ajoute la fille.

Plus loin, Lamjid vend du poulet et des œufs. Il a dû augmenter ses prix au cours des derniers mois. « C’est logique, tout coûte plus cher, la vie est plus chère donc ça finit par se répercuter sur le poulet, sur la viande », s’exclame-t-il en remettant la responsabilité sur le gouvernement. Le commerçant pointe aussi du doigt les pénuries. « Il n’y a pas de lait, pas d’huile, rien. Même si tu as de l’argent, tu ne peux pas manger parce qu’il n’y a pas de marchandises », assène-t-il.