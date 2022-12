Après 143 matches avec la sélection espagnole, Sergio Busquets met un terme à sa carrière internationale

L’Espagnol Sergio Busquets a mis un terme à sa carrière internationale, a annoncé le joueur du FC Barcelone sur Instagram vendredi.

« Ce fut un honneur de représenter mon pays et de le porter au sommet, d’être champion du monde et d’Europe, d’être capitaine et de jouer tant de matches, avec plus ou moins de succès, mais en donnant toujours le meilleur de moi-même et en faisant mon possible pour que tout le monde se sente important, en aidant tout le monde et en luttant pour le même objectif, avec des expériences uniques, inoubliables et historiques », a écrit Busquets sur Instagram.

Busquets, 34 ans, a disputé son dernier match avec l’Espagne face au Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde où les Espagnols ont été éliminés aux tirs au but, avec un raté de Busquets, le 6 décembre dernier.