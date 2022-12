Ces petits jeux qui boostent la vie des couples

Le « Calendrier de défis romantiques et sexuels pour couple » a été testé par 146 couples dans le cadre de la thèse de doctorat de Charlotte Leemans à l’UCLouvain. Avec satisfaction conjugale et sexuelle à la clé.

Les huit jeux « pour pimenter votre vie de couple », les dix jeux coquins « pour faire grimper la température », les cinq jeux sexuels « dont on aurait tort de se priver » ou encore les vingt jeux de couple « pour rompre la monotonie ». Si vous faites partie de ces couples où les membres pensent qu’ils ont tendance à négliger leur relation, voire même leur sexualité parce que leur temps est pris entre les responsabilités professionnelles ou les tâches ménagères et l’éducation des enfants, vous aurez sans doute déjà été tentés d’échapper à la routine en consultant diverses revues spécialisées qui vous proposent des jeux plus ou moins sensuels.