Marcus Thuram vise le titre, 24 ans après son père Lilian: ce serait une première en Coupe du monde

Le football recèle de belles histoires familiales. Les Hazard, Ayew, Boateng, Laudrup, Maldini, Pogba, Touré sont là pour le prouver. Le clan Thuram est néanmoins sur le point d’écrire une histoire inédite du sport-roi. Vingt-quatre ans après le titre de Lilian avec les Bleus, Marcus peut également devenir champion du monde ce dimanche. Le cas échéant, ce serait la première fois qu’un père et un fils remportent la Coupe du monde.

Recalé puis convoqué in extremis avant le grand départ pour le Qatar, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach (25 ans) n’a pas eu le même rôle que son paternel, fidèle latéral droit de l’équipe de France. Didier Deschamps ne lui ayant offert, jusqu’ici, que quatre maigres montées au jeu dans ce Mondial. Pourtant, sa présence est importante dans la recherche d’un certain équilibre. On l’a d’ailleurs vu, mercredi, remplaçant Olivier Giroud et permettant à Kylian Mbappé d’occuper une position plus axiale.

Une trajectoire qui pourrait donc devenir historique. D’autant que ce n’était vraiment pas gagné d’avance. Lilian ne souhaitait pas que Marcus, né en Italie quand son père jouait pour Parme, marche dans ses traces et devienne footballeur. « Je voulais qu’il fasse d’autres sports. Je savais très bien que si je le mettais au foot, il allait devenir ‘le fils de Thuram’. Donc, il ne jouait qu’à la maison ou au parc avec ses amis. Ce n’est qu’à Barcelone, dans un cadre plus facile à gérer, qu’il a débuté en club. » La suite ? Avant d’arriver en Bundesliga, Marcus Thuram est passé par Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Sochaux et Guingamp.