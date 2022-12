Voici les prénoms les plus tendances en Flandre

Noah et Olivia arrivent en tête.

Chez les garçons, Noah est le prénom le plus populaire du Royaume pour la première fois depuis 2009. Il devance Arthur, qui abandonne son trône, Louis, qui retrouve le podium, et Liam, qui réussit une progression spectaculaire par rapport à 2020 (+15 %).

Olivia est le prénom féminin le plus populaire de Belgique. Dans le top 5 des trois Régions, il trône à la première place pour la troisième année consécutive, devant Emma, qui avait monopolisé ce privilège pendant 16 ans, avant de rétrograder en 2019. Louise complète le podium.

Olivia et Noah doivent leur première place en Belgique au choix des jeunes parents du nord du pays. Ella et Marie complètent le podium flamand chez les filles, Arthur et Jules celui des garçons.