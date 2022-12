Manifestation nationale: la collecte de déchets perturbée à Bruxelles

À lire aussi Banales, les manifestations nationales?

Sur les cinq Recyparks de la Région bruxelloise, seul celui de la commune de Woluwé-Saint-Pierre n’est pas accessible ce vendredi. La moitié des collectes de bulles à verre qui étaient prévues n’auront pas lieu, et un peu plus de la moitié des tournées de nettoyage ne seront pas effectuées non plus. La collecte des objets encombrants, quant à elle, est bien assurée.

Retrouvez toutes les perturbations, secteur par secteur