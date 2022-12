Japon: un réarmement sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale

Les chaînes de télévision qui bouleversent leurs programmes, les grands quotidiens qui impriment des éditions spéciales et le Premier ministre, Fumio Kishida, qui apparaît le visage grave devant les caméras : le Japon a vécu un vendredi qui restera dans les annales.

Le chef du gouvernement a officialisé un réarmement de l'archipel qui est d’une ampleur sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dès l'an prochain et jusqu'en 2027 au moins, il consacrera une soixantaine de milliards d'euros par an à son budget de la Défense : vingt milliards de plus qu'actuellement. C'est davantage que le montant des dépenses militaires de puissances nucléaires comme la France ou le Royaume-Uni. Ce budget équivaudra à 2 % du PIB et non plus à 0,98 % comme à présent. Un tabou vieux de près de cinquante ans vole donc en éclats : depuis 1976, un consensus dans la classe politique nippone interdisait que ce budget excède 1 % du PIB.