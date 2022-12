Sinisa Mihajlovic, ancien joueur de l’Inter et ex-coach de l’AC Milan, est décédé

L’ancien international serbe Sinisa Mihajlovic est décédé à l’âge de 53 ans après un combat de trois ans contre la leucémie, a confirmé vendredi la Serie A, le championnat italien de football, où Mihailovic était l’entraîneur de Bologne jusqu’en septembre dernier.

International yougoslave puis serbe, Mihajlovic a porté le maillot de Borovo, Novi Sad et l’Etoile rouge de Belgrade en Serbie avant de mettre le cap sur l’Italie où il a joué pour l’AS Rome, la Sampdoria, la Lazio, avec qui il a gagné la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1999 et un titre de champion d’Italie en 2000, et l’Inter Milan.