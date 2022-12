Témoignage: «Le jeu s’incruste en vous sans que vous vous en rendiez compte»

Pour Dimitri (prénom d’emprunt), Liégeois aujourd’hui quadragénaire, le jeu a commencé à l’adolescence par plaisir avec des parties de cartes et des mises symboliques entre copains. « On jouait au 21, au black jack ou au poker pour 25 centimes la partie. C’est là que j’ai commencé à prendre de mauvaises habitudes. Quand je perdais 1 euro, j’avais hâte d’être le lendemain pour rejouer, alors que d’autres étaient dégoûtés et arrêtaient. » Devenu étudiant jobiste, Dimitri dispose de plus de moyens pour jouer… mais de moins d’amis pour se lancer dans des parties. « C’est à ce moment-là que je suis passé dans les salles de jeu, d’abord avec des copains et puis seul, avec 5 à 20 et parfois 50 euros en poche qui finissaient toujours par se vider. Comme au Lotto, l’argent gagné revient toujours au jeu ». Et ce dernier devient insidieusement une habitude puis un besoin pour le jeune homme.