Thierry Bodson: «Il va falloir remobiliser dès janvier»

Après comptage, la FGTB avance le chiffre de 25.000 personnes présentes à Bruxelles à l’appel du front commun. Une estimation déjà formulée par Thierry Bodson, son président, en cours de manifestation. « Je suis satisfait », assure-t-il. « Nous sommes le 16 décembre. Durant la deuxième quinzaine de décembre, nous savons qu’il est plus compliqué de mobiliser. Dans le commerce, la distribution, ce sont des périodes plus intenses et les travailleurs sont moins disponibles. Alors, bien sûr, ce ne sont pas les 80.000 personnes de la dernière grande manifestation. Mais on s’y attendait. »