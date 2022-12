Manifestation nationale: «On devrait être dix millions dans la rue»

Environ 25.000 personnes ont défilé dans les rues de Bruxelles. Avec un même message : face à la hausse des prix, surtout ceux de l’énergie, nombre de ménages ne s’en sortent plus. Les manifestants ne cachent pas leur découragement.

Les premiers signes ne trompent pas : il est possible de trouver un siège libre dans les wagons pour Bruxelles. D’habitude, les trains sont bondés, les jours de manifestation nationale. Et aux abords de la Gare du Nord, noirs de monde les matins d’action syndicale, les trottoirs sont clairsemés. En ce vendredi 16 décembre, la mobilisation est moins forte : entre 20.000 et 25.000 manifestants comptabilisés, selon les sources.