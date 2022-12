L’écrivain Paolo Cognetti: «Je veux explorer d’autres territoires d’écriture»

On suit à la trace l’écrivain Paolo Cognetti depuis 2017 et la parution en français de son roman Les huit montagnes, couronné du prix Médicis étranger la même année, après avoir glané de prestigieux trophées en Italie. Cette trace, qui chemine le long des sentiers du Val d’Aoste, s’égare sur ceux de l’Himalaya et finit toujours par revenir au pied des glaciers du Mont Rose, cadre de son dernier roman La félicité du loup (2021), aussi devenu le cadre de vie de l’écrivain. Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch y ont posé leurs caméras pour tourner le film Les huit montagnes, adaptation fidèle de ce petit bijou littéraire. L’histoire intemporelle d’une amitié indéfectible de 25 ans, depuis l’enfance, entre Pietro le citadin, et Bruno le montagnard.