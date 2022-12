Nouvelle invention de la FIFA: elle prévoit des «World Series», avec des matches entre pays de différents continents lors des années d’Euro ou de Coupe du monde

La fédération internationale de football veut utiliser la trêve internationale de mars tous les deux ans pour y organiser des mini-tournois avec des pays de différents continents.

Les « World Series » se dérouleraient les années paires, soit les années où l’Euro ou la Coupe du monde sont programmés. « De cette façon, nous voulons créer plus d’opportunités pour des matches internationaux entre des pays de différentes parties du monde », a expliqué Infantino. « L’importance d’un plus grand nombre de matches entre équipes de différents continents est évidente. De cette façon, les équipes peuvent acquérir plus d’expérience. L’idée a été travaillée et il y a un accord. »