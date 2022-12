Lionel Messi - Kylian Mbappé, un tango sur le toit du monde

L’Argentine possède Lionel Messi, la France a Kylian Mbappé. Actuels meilleurs buteurs de la Coupe du monde et favoris pour le titre de meilleur joueur de la compétition, les deux Parisiens vont se départager, ce dimanche, dans un duel au corps à corps. Un tango pour l’histoire.

Le Qatar tient sa finale de rêve. Ce dimanche, dans les travées du stade de Lusail, l’émir Tamim ben Hamad Al Thani s’enorgueillira d’accueillir ses prestigieux hôtes en leur proposant une apothéose royale. Entre l’Argentine et la France, deux nations historiques du football de sélection. Mais surtout, de manière plus individualisée, un tango endiablé entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, les deux stars planétaires de « son » Paris Saint-Germain.

Ce sera la quatrième confrontation entre les deux joueurs. Jusqu’ici, net avantage au petit prodige de l’Hexagone : deux victoires (l’incroyable huitième de finale du Mondial 2018 et une large victoire en Ligue des champions sur la pelouse du Camp Nou), un partage et six buts à la clé. Léo Messi devant, lui, se « contenter » de deux réalisations sur ces trois rencontres.