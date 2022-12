Jusqu’à -12°C, conditions glissantes... voici les prévisions météo des prochains jours

Ce vendredi, le temps sera souvent gris sur une grande partie de l’Ardenne, du Condroz et de la Campine, avec parfois quelques flocons, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera en revanche ensoleillé sur l’ouest du pays ainsi qu’en Lorraine belge, et graduellement aussi sur le centre.

Les maxima se situeront entre 0 et 2 degrés en Ardenne, autour de +1 ou +2 degrés dans les autres régions de l’intérieur des terres, et de +3 ou +4 degrés en bord de mer. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur nord-nord-est à nord-nord-ouest mais de secteur sud à sud-ouest dans la région côtière.

Samedi matin, l’IRM prévoit encore du brouillard givrant et/ou des nuages bas en plusieurs endroits du pays (notamment dans les plaines de l'ouest du pays, le flanc est du relief de l'Ardenne et dans certaines vallées). Mais, au fil des heures, le soleil gagnera du terrain et devrait s'imposer sur la majeure partie du territoire l'après-midi. Les maxima seront compris entre 0 et -5 degrés en Ardenne, et entre -1 et +2 degrés ailleurs, sous un vent faible à parfois modéré de sud à sud-est.

Samedi soir, des nuages bas ou éventuellement encore du brouillard pourraient temporairement se former sur l'extrême ouest avant de se dissiper assez rapidement. Le ciel sera donc généralement peu nuageux sur la majeure partie du pays (avec seulement quelques nuages d'altitude), favorisant un refroidissement nocturne sensible avec des minima de -3 à -12 degrés, voire localement plus bas dans certaines vallées de l'Ardenne. Le vent sera faible à modéré et reviendra au secteur sud-est. Dimanche, la journée débutera sous un soleil voilé et de bonnes gelées matinales. Ensuite, le ciel se couvrira progressivement avec l’arrivée d’une zone de pluie par l’ouest en fin de journée. Les maxima seront compris entre 2 et +3 degrés.

Dimanche, la journée débutera sous un soleil voilé et de bonnes gelées matinales. Ensuite, le ciel se couvrira progressivement avec l'arrivée d'une zone de pluie par l'ouest en fin de journée. Il n'est pas exclu que les premières précipitations prennent d'ailleurs très temporairement un caractère hivernal et être localement verglaçantes, principalement en Ardenne. De l'air plus doux gagnera graduellement nos régions et les températures atteindront, en fin de journée, des valeurs comprises entre -1 ou -2 degrés en Haute Ardenne et de +1 à +3 degrés en plaine, sous un vent modéré, à parfois assez fort sur le relief, virant du sud-est au sud. Durant la nuit de dimanche à lundi, la hausse du mercure se poursuivra et les pluies tomberont partout.