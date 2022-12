«En attendant la fin»: Alice au pays d’outre-tombe

A la suite d’Alice, renversée par un camion poubelle, Dominique Bréda nous entraîne dans un au-delà absurde et délirant où les grandes questions de la destinée humaine trouvent des réponses inattendues.

Alice n’a pas eu de chance ce matin. Renversée par un camion poubelle en sortant du métro, elle se fait copieusement engueuler par sa supérieure, l’irascible Madame Vanderborght, pour être arrivée quelques minutes en retard au boulot. Et lorsqu’enfin celle-ci tourne les talons, Alice s’effondre et se retrouve instantanément dans un espace blanc, accueillie par un drôle de bonhomme en salopette qui prétend s’appeler « l’être de lumière ». Comme l’héroïne du même nom, Alice a basculé dans un autre monde mais il n’est pas certain du tout qu’elle y trouve des merveilles.