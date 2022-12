Après Belfius, KBC relève ses taux sur l’épargne

Selon les informations du quotidien flamand Het Laatste Nieuws, la banque KBC, KBC Brussels et CBC est la seconde grande banque – après Belfius- à relever les taux sur l’épargne et sur la prime de fidélité. Ainsi, sur le compte d’épargne classique, le taux de base passe de 0,01 % à 0,35 % et la prime de fidélité grimpe de 0,10 % à 0,25 %. La prime totale s’élève alors à 0,60 %. C’est 0,10 point de pourcentage de plus que l’augmentation annoncée ce jeudi par Belfius. Ces taux entreront en vigueur le 8 janvier 2023.

Ce jeudi, Belfius a annoncé relever son taux de base et la prime de fidélité sur son compte épargne réglementé, ils passent respectivement de 0,01 % à 0,35 % et de 0,10 % à 0,15 %, annonce la banque jeudi. Ils entreront en vigueur le 2 janvier prochain sur tous les comptes d’épargne réglementés existants.