Le psy: «Le but, c’est d’améliorer la qualité de vie du joueur»

Pour la plupart de celles et ceux qui s’y essayent, les jeux de hasard riment avec divertissement et bons moments. Alors comment en arrive-t-on à devenir complètement dépendant et malade des cartes et des jetons de casino, ou des lignes de diamants qui défilent sur un écran ? Pour François Mertens, psychologue spécialisé à l’association bruxelloise Le Pelican et coordinateur du site joueurs.aide-en-ligne.be, « il faut bien comprendre qu’il s’agit d’une pratique de plus en plus à risque, d’un continuum avec, tout au bout, l’addiction ». Au tout début, c’est la découverte et « la lune de miel », sous une forme récréative. « Les premiers gains d’argent déclenchent un cocktail émotionnel plaisant. On a envie de connaître cela à nouveau.