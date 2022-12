Muzeray, capitale meusienne des crèches des cinq continents

Elles sont conçues en laine bouillie du Népal, en olivier de Palestine, en pierre à savon du Kenya, en bronze du Sénégal, en porcelaine du Portugal, en feuilles de maïs de Tchéquie, en ébène de Tanzanie, en résine d’Egypte ou d’Italie, en nacre des Philippines, en palissandre de Madagascar, en terre cuite de France, d’Ethiopie, du Pérou ou de… Wallonie. A Muzeray, petit village de la Meuse française, situé à un saut de mouton de la frontière belge, il y a plus de crèches que d’habitants, par ailleurs baptisés les… « culs brûlés » ! Muzeray, village de la crèche, compte en effet 120 habitants et plus de 500 crèches du monde entier. Et c’est un voisin belge qui a initié tout cela !