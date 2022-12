La publicité pour les jeux de hasard sous forte restriction dès juillet

En mai dernier, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) avait annoncé son intention de fortement réduire les publicités pour les jeux de hasard, conformément à l’accord de gouvernement. L’idée maîtresse : s’attaquer au phénomène croissant de l’addiction au jeu qui charrie son lot de conséquences désastreuses sur les finances, les proches et la santé mentales des joueurs accros.

Ce vendredi, le conseil des ministres, la Vivaldi a décidé d’aller dans le sens du ministre libéral flamand en s’accordant sur un projet d’arrêté royal. Celui-ci prévoit ni plus ni moins l’interdiction de la pub pour les jeux dès le 1er juillet prochain à la télévision, à la radio, au cinéma, dans la presse, sur les sites web, sur les réseaux sociaux. Sont aussi visés les affiches dans les lieux publics, de même que les imprimés publicitaires, ainsi que les emails et les SMS promotionnels. Les autres formes de publicité pourront subsister, si les annonceurs se soumettent toutefois à « des règles éthiques et formelles strictes ». En d’autres termes, indique le gouvernement fédéral, « seules les personnes qui recherchent activement des informations sur les jeux de hasard et qui veulent jouer seront encore confrontées à la publicité pour ces jeux. » L’étau se resserrera encore davantage à partir du 1er juillet 2025. Il en sera alors fini des pubs pour les jeux de hasard dans les stades. Une exception toutefois : jusqu’au 31 décembre 2027, les joueurs sur le terrain pourront arborer un logo avec un nom sur leur maillot.