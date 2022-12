Un Mondial qatarien moins «politique» qu’annoncé

On annonçait des actions de protestation sur les pelouses et dans les tribunes, un boycott des matchs dans les salons… La fronde est restée circonscrite à « la vielle Europe » et a rapidement pris fin lorsque le ballon a commencé à rouler.

Corruption, non-respect des droits sociaux et des différences, gabegie environnementale… on a beaucoup parlé de morale et d’éthique avant le coup d’envoi de la Coupe du monde qatarienne. Certaines équipes européennes ont même haussé le ton et promis des actions symboliques durant les matchs. Un mois plus tard, quel bilan extra-sportif peut-on tirer ? Ce Mondial 2022 a-t-il été aussi « politique » qu’annoncé ?