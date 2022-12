Conditions glissantes, brouillard: l’IRM place la Belgique en double alerte jaune

Ce vendredi après-midi et en soirée, quelques faibles chutes de neige seront encore possibles sur l'est du pays, et en particulier dans les provinces du Limbourg, de Liège et de Namur; elles pourront encore conduire à des conditions glissantes. Ce soir et cette nuit, du brouillard se formera (persistera) en de nombreux endroits du pays et, compte-tenu des températures nocturnes négatives, il sera givrant. Par conséquent, la prudence restera de mise suite à la formation de plaques de glace ou de givre et, par endroits, de la présence d'une (fine) couche de neige.

L’IRM prévoit la formation (la persistance) de brouillard givrant répandu avec des visibilités parfois inférieures à 500 m, voire localement de moins de 200 m. Sur l'est du pays, le brouillard concernera d'abord essentiellement les hauteurs (suite aux nuages bas), puis il sera surtout présent dans les vallées. La visibilité peut fortement varier dans le temps et dans l'espace. Ce samedi en journée, elle s'améliorera progressivement mais le brouillard pourrait être tenace dans les régions de basse altitude.