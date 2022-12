La Vivaldi tétanisée face aux milliers de migrants laissés dans le froid

Entre un gouvernement paralysé par la perspective des élections de 2024 et une population focalisée sur la crise énergétique, l’indignation face au non-respect de l’état de droit en matière d’accueil des demandeurs d’asile est au plus bas.

Levez la main ceux qui savaient qu’il y avait une crise de l’accueil des demandeurs d’asile en Belgique. Ceux qui savaient que, faute de place, on estime qu’entre 2.000 et 3.000 Afghans, Syriens, Burundais et autres sont laissés sans solution de logement, parfois depuis quatre ou cinq mois.

Levez la main ceux qui savaient qu’il existe un squat à Schaerbeek où ils sont plusieurs centaines à cohabiter avec la gale, la diphtérie et la tuberculose. Que la Belgique a été condamnée plus de 7.000 fois en 2022 par ses propres tribunaux à payer l’équivalent de centaines de millions d’astreintes pour non-respect du droit. Sanctions dont la Cour européenne des droits de l’homme a exigé l’application à plus de 600 reprises ces dernières semaines.