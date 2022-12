Guerre en Ukraine: l’UE décoche une nouvelle salve de sanctions contre le Kremlin, avec des «dérogations»

L’UE a finalisé vendredi l’adoption de son neuvième paquet de sanctions contre la Russie : 190 individus et entités sont touchés, de nouvelles interdictions d’exporter sont décrétées. Le « paquet » a aussi été marqué par un bras de fer sur des faveurs accordées à quelques oligarques.

L’accord a été scellé jeudi soir par les ambassadeurs des Vingt-Sept, en marge du sommet européen. Il a été confirmé vendredi par une procédure écrite. Une nouvelle salve de sanctions de l’UE s’est abattue sur le Kremlin – la neuvième en près de dix mois d’invasion de l’Ukraine… qui se poursuit, sans fin en vue, malgré ces mesures. Ce n’est pas le « paquet » le plus spectaculaire : forcément, plus les couches s’additionnent, plus il devient difficile d’identifier des mesures indolores… pour l’Europe. « Chaque pas additionnel a un impact potentiel sur nous », reconnaît un haut responsable de l’UE.