Jérémy Perbet: «Mon pronostic: 2-1 pour la France»

Ce dimanche, sur le coup de 16 heures, tous les amateurs de football ne seront pas devant leur téléviseur pour assister à la grande finale du Mondial. Certains seront… en train de jouer. Car si la Pro League a été mise en pause et si la Challenger Pro League s’est adaptée, ce n’est pas le cas des divisions inférieures qui, elles, ne se sont jamais arrêtées durant la compétition qatarie. Un « conflit horaire » qui ne fait pas les affaires de Jérémy Perbet, l’attaquant français du FC Liège qui affronte à 15h la RAAL La Louvière et qui ne pourra donc pas voir sa nation à l’œuvre durant la première période. « On avait essayé de décaler le match mais, je ne sais pas pour quelle raison exactement, cela n’a pas pu se faire (NDLR : voir ci-dessous). J’avais dit à mes coéquipiers : ‘Vous allez voir, la France sera en finale et je ne pourrai pas regarder la première mi-temps.’ Sans savoir alors que ce scénario allait vraiment se réaliser. »