Belge disparue au Pérou: le combat des parents de Natacha pour ramener leur fille

Lorsqu’ils étaient partis pour la troisième fois au Pérou, en septembre dernier, ils se l’étaient promis : ils ne reviendraient pas sans leur fille. Rentrés dans leur petite maison de Linkebeek il y a trois semaines après un interminable combat, ils y sont parvenus, même si au fil du temps, ils ont dû se faire à l’idée qu’elle serait sans vie. Sabine et Eric de Crombrugghe ont les traits fatigués, le visage de ceux qui n’ont plus dormi depuis une éternité. Mais ils ont décidé de témoigner de leur périple parce que le soutien de tous, dans ce drame, a été gigantesque et inattendu. « Nous avons reçu des milliers de messages de proches et de gens que nous ne connaissions pas, expliquent-ils. Grâce à leur générosité (NDLR : 700 personnes ont contribué via un compte ouvert à l’initiative d’amis), nous avons pu aller au bout. On s’est demandé pourquoi une telle mobilisation, alors qu’il y a tant de drames dans le monde ? Mais c’est sans doute parce que beaucoup se sont retrouvés dans Natacha, dans notre combat.