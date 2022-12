Voyages à l'étranger: des perturbations sur le rail en France et en Angleterre

Dans un contexte d’inflation qui frôle 11 % dans le pays et rogne le pouvoir d’achat des Britanniques, les mouvements de grève se multiplient dans une multitude de secteurs, notamment dans les chemins de fer et le secteur de la santé.

« Nous avons fait tout notre possible pour obtenir l’accès à la ligne à grande vitesse britannique le lendemain de Noël – comme nous l’avons fait tous les autres jours de grève du RMT cette année – et nous leur avons clairement indiqué l’impact que cela aura pour ceux ayant réservé leur voyage », déplore le directeur des opérations d’Eurostar, Bertrand Gosselin, cité dans le communiqué.

L’Eurostar relie Londres à Paris et Bruxelles via le Tunnel sous la Manche.

« Les trains Eurostar ne pourront pas circuler au départ et à destination de St Pancras si la ligne à grande vitesse britannique est fermée », explique la société dans un communiqué, précisant qu’aucun des salariés d’Eurostar ne sera en grève.

Les aiguilleurs de la SNCF opèrent le réseau : sans eux, les trains ne peuvent pas rouler. Avec cette grève à l’appel de Sud-Rail, ils demandent une meilleure reconnaissance de leur profession et une amélioration de leurs conditions de travail.

Pour le Transilien et les TER, certaines lignes et certaines régions seront « susceptibles de perturbations », indique la SNCF, ajoutant que les plans de transport seront détaillés samedi avant 17h.

Une grève des salariés de Network Rail, le gestionnaire public du réseau ferré, est notamment prévue du 24 décembre au soir au 27 décembre au matin à l’appel du syndicat RMT. Dans un mouvement plus large, quelque 40.000 cheminots britanniques, salariés de Network Rail mais également de 14 compagnies de train privées, sont aussi en grève ce vendredi et samedi et prévoient de débrayer quatre jours en janvier.