Namur: un programme inédit pour les 100 ans des Fêtes de Wallonie

La 100e édition des Fêtes de Wallonie à Namur fera l’objet d’un programme inédit en 2023, ont annoncé vendredi leurs principaux organisateurs, le Comité central de Wallonie (CCW) et la Ville de Namur.

Créé en 1923 par François Bovesse, alors jeune député namurois, le traditionnel rendez-vous festif wallon aura lieu fin septembre, comme le veut la tradition. Mais cette fois, les festivités commenceront bien avant.

Au premier trimestre, le CCW et ses partenaires lanceront, via les réseaux sociaux et la presse locale, l’opération «Les souvenirs des Namurois». L’objectif est de collecter des photos, des témoignages et des anecdotes qui seront valorisés lors de l’édition anniversaire des «Wallos». Une série de douze podcasts sera également lancée afin de sensibiliser les 15-30 ans aux valeurs des Fêtes de Wallonie.

Toujours dans un esprit de sensibilisation, des jeux de piste seront proposés via l’application Fêtes de Wallonie disponible sur smartphone. L’idée est de proposer des parcours permettant à chacun et à tout moment de découvrir la ville, théâtre des festivités, et ses spécificités.

Le CCW ajoute qu’une exposition photo réunissant de nombreux clichés des 100 éditions des «Wallos» d’une part, et une autre s’intéressant plus globalement au folklore wallon d’autre part, seront organisées en extérieur durant l’été et en intérieur pendant quelques semaines. De même, une exposition scénarisée compilant photos, costumes folkloriques et expérience immersive sera organisée sur deux à trois semaines en septembre.

Le programme est complété par un spectacle son et lumière de 15 à 20 minutes qui animera la capitale wallonne durant la semaine précédant les Fêtes de Wallonie. Enfin, le CCW annonce que des groupes folkloriques venant de toute la Wallonie seront conviés à Namur «pour présenter un immense tableau des traditions et du patrimoine wallon».