Nicolas Frutos avant Argentine-France: «Maradona est Dieu, Messi est son fils»

Libéré de ses obligations au DC United, Nicolas Frutos (41 ans) ne chôme pas depuis qu’il a quitté les États-Unis. Dans l’attente d’un nouveau défi comme entraîneur principal, l’ancien buteur d’Anderlecht – il a fêté quatre titres avec les Mauves, dont un comme adjoint de Weiler – continue de dévorer du football jour et nuit. Depuis le début du Mondial, il régale les téléspectateurs de la RTBF avec ses analyses tactiques et ses anecdotes. Il prend son pied, aussi, devant les exploits de l’Argentine. À quelques heures de la finale qui opposera ses compatriotes à la France, dimanche, rencontre avec cet amoureux fou de l’Albiceleste qui a pris le temps de partager sa dévotion en dépit d’un méchant virus qui ne lâche plus sa famille depuis une dizaine de jours.

Nicolas Frutos, permettez-nous avant tout de prendre des nouvelles de votre santé…

Vendredi dernier, jour du quart de finale de l’Argentine contre les Pays-Bas, ce fut très pénible. Après plusieurs nuits sans dormir, je tremblais sur le plateau de la RTBF. J’ai dû appeler un taxi pour rentrer à la maison, j’étais incapable de conduire ma voiture. Toute la famille a fini par se retrouver aux urgences, l’angine s’étant transformée en scarlatine. Mon épouse vient de faire une rechute mais j’espère que, comme les enfants et moi ces dernières heures, elle se retapera rapidement.