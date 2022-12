Scandale de corruption: entre le Maroc et l’Union européenne, des centaines de millions d’euros et un territoire contesté

Les jours passent et l’enquête sur les soupçons de corruption au Parlement européen se décale de plus en plus vers le Maghreb. Au-delà du Qatar, les enquêteurs s’intéressent aux réseaux d’influence (ou d’ingérence) marocains de Pier Antonio Panzeri, décrit comme le « Monsieur Maroc du Parlement européen » par des sources parlementaires. Contrairement au Qatar, il n’est pas ici uniquement question d’alliance et d’image, mais aussi d’un territoire contesté et de centaines de millions d’euros d’aides. Rabat a effectivement grand intérêt à rallier les institutions de Bruxelles à ses causes.