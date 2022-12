Jean-Michel Larqué: «L’Argentine voudra offrir à Messi cette Coupe du monde qui en fera l’égal de Maradona»

1 « Prendre la superstar argentine en individuelle mettrait en péril l’équilibre de l’équipe de France »

« Prendre Messi en individuelle équivaudrait à sacrifier un joueur, si pas deux. L’équipe de France ne dispose pas de ce garde du corps spécialiste des protections rapprochées. J’imagine donc mal Didier Deschamps se laisser piéger par cette tentation-là. Cela mettrait en péril l’équilibre de l’équipe, déjà fort sollicité par les forfaits d’avant-compétition. Quand un entraîneur se penche sur la manière de neutraliser Messi, il doit partir d’un double postulat : le joueur du PSG est redoutable dans la manière dont il trouve ses partenaires mais aussi dont ses partenaires le servent. Raison pour laquelle il convient d’essayer de couper au mieux les relations entre le Messi pourvoyeur et le Messi receveur, même si on ne peut jamais y parvenir totalement. C’est la manière la plus intelligente de s’y prendre mais aussi la plus compliquée. Car l’adversaire de l’Argentine reste toujours à la merci de cette fraction de seconde où le génie se libère de la lampe, où l’on sort du rationnel. »

2 « Une majorité de Bleus n’a pas un titre à défendre mais à conquérir »

« La France aura-t-elle plus de pression que l’Argentine, dimanche ? Je ne pense pas que les Français subiront le même genre de pression que l’Albiceleste. Les Argentins sont en mission. Une mission presque mystique puisque cette génération veut offrir à son guide Messi cette Coupe du monde qui en fera au moins l’égal de Maradona aux yeux du peuple argentin. J’utilise le terme de mission mais je me risquerais même au terme de croisade, sans aucune connotation historique par rapport au monde arabe. Je pense que cette euphorie, ce feu sacré allumé au lendemain même de la défaite initiale contre l’Arabie saoudite, peut durer jusqu’au terme du tournoi.

Quant aux Bleus, on se dit dans un premier réflexe qu’ils ont un titre à défendre, mais je ne suis pas tout à fait d’accord. Dans le onze français, Lloris, Varane, Griezmann, Dembélé, Mbappé ou Giroud étaient déjà présents en 2018. Ça ne fait plus grand monde. Le reste de l’effectif est au contraire en conquête. La synchronisation de beaucoup de paramètres va dépendre du profil affiché par Kylian Mbappé. Je ne dis pas qu’il a joué son quart et sa demie avec le torse en avant et les mains dans les poches, mais il devra élever son niveau de technicité pour que le niveau général de l’équipe de France s’élève lui aussi. Et atteigne la plénitude qui était celle des derniers tours de la Coupe du monde 2018. »