Soupçons de corruption: la semaine qui a fait trembler le Parlement européen

Folle semaine où un juge belge perquisitionne les domiciles de députés (ou ex-députés) européens et d’une vice-présidente du Parlement européen qu’il met au « cachot » ; où l’on découvre des montagnes de billets dans une valise à roulette et des sacoches de luxe ; où le Maroc et le Qatar apparaissent comme des corrupteurs en chef. Gérer l’argent liquide, c’était, selon ses déclarations, le rôle de Francesco Giorgi, l’un des protagonistes en aveux qui nous tirerait presque des larmes en évoquant la perte de revenus de son ex-patron, Pier Antonio Panzeri. Après ces rebondissements révélés par Le Soir et Knack, tentons de tirer quelques leçons d’une histoire qui oscille entre le meilleur de Stephen King et le pire de San Antonio, entre de grands corrupteurs et des corrompus aux allures de pieds nickelés.

