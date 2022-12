Météo: la Belgique en double alerte jaune

La journée de samedi débutera sous la grisaille en beaucoup d’endroits avec des nuages bas et de la brume ou du brouillard givrant, avant de laisser place à une belle journée ensoleillée, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

L’IRM prévoit la formation (la persistance) de brouillard givrant répandu avec des visibilités parfois inférieures à 500 m, voire localement de moins de 200 m. Sur l'est du pays, le brouillard concernera d'abord essentiellement les hauteurs (suite aux nuages bas), puis il sera surtout présent dans les vallées. La visibilité peut fortement varier dans le temps et dans l'espace. Ce samedi en journée, elle s'améliorera progressivement mais le brouillard pourrait être tenace dans les régions de basse altitude.

Samedi soir, des nuages bas ou éventuellement encore du brouillard pourraient temporairement se former sur l’extrême ouest avant de se dissiper assez rapidement. Le ciel sera donc généralement peu nuageux sur la majeure partie du pays (avec seulement quelques nuages d’altitude), favorisant un refroidissement nocturne sensible avec des minima de 5 à 10 degrés, voire localement plus bas dans certaines vallées de l’Ardenne.

Dimanche, la nébulosité augmentera progressivement avec, en fin de journée, des précipitations pouvant temporairement être hivernales et verglaçantes. Le mercure oscillera entre 2 à 3 degrés en fin de journée. Début de semaine, le temps sera souvent très nuageux, pluvieux et assez venteux, mais sensiblement plus doux avec des maxima jusqu’à 11 ou 12 degrés en plaine.