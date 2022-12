Le ministre Van Quickenborne va passer les fêtes sous haute surveillance: «Sans famille, c’est encore plus difficile»

« Ce n’est évidemment pas une chose à laquelle on s’habitue », explique-t-il à la VRT. « C’est absolument lourd et difficile à supporter, surtout pour ma famille. »

Depuis la semaine dernière, suite à de nouvelles menaces, le ministre de la Justice et sa famille ont été placés sous surveillance accrue. C’est la deuxième fois cette année.

Dans cet entretien, si le ministre dit ne pas se « laisser intimider », il explique que cela change complètement la vie au quotidien. Et dans cette période de fêtes de fin d’année, le ministre déclare : « C’est une période que vous célébrez normalement avec vos frères et sœurs, avec les petits-enfants et les grands-parents. Malheureusement pour nous, ce sera désormais sans famille. »