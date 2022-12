Coupe du monde 2022: les Argentins préparent un plan pour contrer Kylian Mbappé lors de la finale

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a testé différents schémas tactiques lors de l’entraînement de ce vendredi, à deux petits jours de la finale de la Coupe du monde. Le sélectionneur tente de trouver un schéma afin de contrer Kylian Mbappé.

D’après le journal Olé, le sélectionneur argentin a ainsi tenté plusieurs systèmes lors de l’entraînement. A la fois pour brouiller les pistes sur son onze possible mais aussi pour trouver la meilleure formule afin de mieux contrer les Bleus.

Scaloni a donc essayé une composition en 5-3-2. Le but est de renforcer le secteur défensif pour mieux contenir Kylian Mbappé. Il pourrait ainsi titulariser Emiliano Martinez, avec une ligne défensive écomposée de Nahuel Molina et Marcos Acuña dans les couloirs. Une charnière centrale formée par Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Lisandro Martinez.