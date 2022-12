En Suisse, des couples divorcent pour toucher une meilleure retraite

Pour essayer d'obtenir un revenu supplémentaire, nous avons décidé à contre-coeur d'entamer une procédure de divorce, malheureusement. » Cette citation est issue d’un témoignage rare recueilli par la RTS.

Dans un article récent, le média suisse explique que certains couples suisses décident de divorcer pour gagner plus quand ils arrivent à la retraite. Au final, les couples peuvent toucher jusqu’à 1.200 francs (un peu plus de 1.200 euros) de plus chaque mois, explique la RTS.

Un procédé légal qui est engagé par de plus en plus de couples à la retraite en Suisse. En cause ? Une loi datant de 1948 qui n’octroie qu’une rente AVS et demie (« assurance-vieillesse et survivants », un des principaux régimes de sécurité sociale en Suisse) aux couples mariés. Un couple non marié touche, en revance, deux rentes complètes.

Comme l’écrit RTS, « ce procédé est légal si les désormais ex-conjoints ne sont – officiellement – plus domiciliés à la même adresse. Il leur faut donc, concrètement, une boîte aux lettres ». Sur base du témoignage recueilli, le média écrit que « ce couple tire avantage d'un système qui lui semble injuste, et qu'il souhaiterait voir modifié ».