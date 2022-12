SNCB: pourquoi une partie du réseau sera fortement perturbée à Bruxelles ce dimanche

« La circulation des trains est adaptée à et autour de Bruxelles. Cela affectera également la circulation vers et depuis Brussels Airport-Zaventem », écrit la SNCB.

Le trafic ferroviaire bruxellois sera fortement perturbé dans la nuit de samedi à dimanche. Comme l’explique Infrabel, des travaux seront en cours entre Bruxelles-Midi et Schaerbeek.

Sur son site, la SNCB écrit que « ce dimanche 18 décembre, Infrabel poursuit l’installation d’un système moderne de signalisation, le système de sécurité européen (ETCS), dans la Jonction Nord-Midi à Bruxelles ». « En raison de ces travaux, la circulation des trains est adaptée à et autour de Bruxelles. Cela affectera également la circulation vers et depuis Brussels Airport-Zaventem », écrit encore la SNCB.

Pratiquement, jusqu’à 10h, « seuls quelques trains circuleront vers et depuis Bruxelles ». « Après 10h et jusqu’en fin de journée, la circulation vers, depuis et dans Bruxelles sera adaptée. »