La socialiste flamande Caroline Gennez remplace Meryame Kitir au gouvernement fédéral

La députée flamande Caroline Gennez (Vooruit) remplace Meryame Kitir comme ministre fédérale chargée de la Coopération au développement et de la Politique des grandes villes, a annoncé samedi le parti socialiste flamand par voie de communiqué.

En congé maladie depuis la mi-octobre, Meryame Kitir ne reviendra plus en tant que ministre. « Ces deux dernières années ont été très intenses. (…) A un certain moment, il faut aussi penser à soi. Mon bien-être mental passe à présent au premier plan. Sur avis (médical), je vais me reposer pendant un certain temps », avait-elle alors annoncé sur Facebook.

À lire aussi La ministre de la Coopération Meryame Kitir se met au repos

Un peu plus tard, il est apparu qu’il y avait des problèmes au cabinet de la ministre. Le parti a alors décidé d’enquêter sur le bien-être psychosocial du personnel. Il est ressorti de cette enquête que « dans les circonstances actuelles, il n’est pas possible de rétablir les relations de travail », a déclaré Vooruit dans un communiqué samedi. Le parti flamand ne donne pas plus de détails, pour des raisons de confidentialité et dans l’intérêt du bien-être mental des personnes concernées.

Kitir devrait retourner siéger à la Chambre une fois qu’elle aura complètement récupéré. Elle y « renforcera la faction Vooruit avec son expérience et son expertise ». La Limbourgeoise était chef de groupe pour les socialistes à la Chambre jusqu’à ce qu’elle devienne ministre en 2020.

« L’expérience nécessaire »

Caroline Gennez prêtera serment devant le Roi ce samedi à 18h30, précise-t-on.

À lire aussi La petite histoire de la nomination d’Alexia Bertrand par l’Open VLD

« Caroline possède l’expérience nécessaire pour diriger immédiatement ces départements avec expertise. Conjointement avec Frank Vandenbroucke, elle fera entendre la voix de Vooruit au gouvernement fédéral et mettra tout en œuvre pour renforcer les réalisations socialistes en ce qui concerne le pouvoir d’achat, les soins et le climat », peut-on encore lire dans le communiqué.