Météo: à quand le retour des températures positives?

Samedi soir et cette nuit, les minima seront à nouveau très bas avec des valeurs comprises entre -4 degrés en Basse Belgique et -10 degrés en Haute Belgique, voire plus basses dans certaines vallées. Les vents seront faibles à modérés, tournant au sud-est.

De l’air plus doux sera apporté, le mercure grimpant jusqu’à +3 degrés en fin de journée, mais dans les hautes Ardennes, il restera autour de -2 degrés.

Dimanche soir et dans la nuit de lundi à mardi, le temps sera nuageux à couvert et une perturbation passera d’ouest en est. Lundi matin, le mercure grimpera encore. Le début de la semaine sera ainsi souvent nuageux, pluvieux et assez venteux, mais beaucoup plus doux avec des maxima jusqu’à onze ou douze degrés dans le centre.