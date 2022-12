Le gardien de l’Argentine Emiliano Martínez tacle Kylian Mbappé en conférence de presse: «Il ne connaît pas assez le football»

Le gardien de l’Albiceleste a répondu ceci au joueur du Paris-Saint-Germain : « Il ne connaît pas assez le football, il n’a jamais joué en Amérique du Sud. Si tu n’as pas cette expérience, tu ne peux pas commenter. Mais ce n’est rien. Ils savent que nous sommes une sélection de niveau mondial et ils nous respectent pour cela. »

En conférence de presse, Emiliano Martínez a évoqué Kylian Mbappé et sa déclaration sur le niveau des équipes sud-américaines. Une déclaration qui a fait grand bruit, ces derniers jours, à quelques heures de la finale opposant la France à l’Argentine.

En mai dernier, Kylian Mbappé avait accordé une interview dans laquelle il évoquait le niveau des sélections sud-américaines : « L’avantage qu’on a nous les Européens, c’est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, jugeait le joueur du PSG. Là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné. »