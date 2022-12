Lionel Scaloni prévient la France avant la finale de la Coupe du monde: «Nous savons comment les attaquer»

Arrivé dans un climat pesant après l’élimination de l’Argentine en huitièmes du Mondial 2018, Lionel Scaloni a déjà conquis les fans de l’Albiceleste en remportant la Copa América en 2021. Près d’un an et demi plus tard, le technicien pourrait entrer dans l’histoire du football de son pays en cas de victoire contre la France dimanche en finale de la Coupe du monde 2022. « J’espère que nous allons pouvoir gagner ce match, ce serait formidable. Nous savons comment les attaquer, nous avons établi un plan clair », a affirmé Scaloni samedi en conférence de presse.

Scaloni estime que ce match au sommet ne se résumera pas à un duel à distance entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. « Même si Mbappé est un joueur de classe mondiale, et qu’il va encore s’améliorer, ce sera bien plus que ça. C’est l’Argentine contre la France. Nous connaissons les points forts de chaque équipe et nous voulons miser sur les nôtres, comme face aux Pays-Bas. La France peut jouer de plusieurs manières différentes, en possession ou en transition. Il s’agira de bien plus qu’une question de possession. »

Messi tirera d’ailleurs sa révérence internationale et espère le faire en brandissant le seul trophée majeur qu’il manque à son monumental palmarès. « Il s’agira d’un match magnifique, il faudra en profiter », a-t-il lancé.

Décrié à son arrivée en 2018 pour son manque d’expérience, notamment par Diego Maradona, Scaloni a estimé que c’était « normal ». « Tout est amplifié quand vous êtes sélectionneur argentin. Mais j’ai tout donné et fait mon travail », a-t-il dit, répétant à l’envi qu’il fallait « profiter de l’instant présent ». « Je suis fier et enthousiasmé par le moment que nous vivons. Nous sommes à la veille de cette finale, le plus important est le chemin parcouru. C’est incroyable de pouvoir vivre de tels instants avec la sélection. »

Pour accrocher cette troisième étoile, la première depuis 1986, l’Albiceleste pourra compter sur le support massif de ses fans, au pays comme au Qatar. « Nous avons les meilleurs supporters du monde et je pense qu’ils avaient besoin de toute cette joie. C’est émouvant de voir ça. Quand vous n’êtes pas Argentin, c’est difficile de comprendre ce que représente le football pour nous. »