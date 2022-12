Le Standard B s’incline lourdement face à Lommel (0-3)

Les espoirs du Standard ont concédé leur quatrième défaite consécutive et pointent en fin de classement à la 10e position en Challenger Pro League.

Sans Leandre Kuavita, suspendu, et Thiago Paulo Da Silva, blessé, le Standard B a clôturé l’année 2022 par une défaite, la dixième de la saison, concédée samedi soir à Sclessin dans un froid polaire, face à Lommel. Qui aura ouvert le score juste avant le repos, sur une frappe sensationnelle de Thordarson placée dans la lucarne du but défendu par Poitoux avant de se mettre à l’abri sur une reprise de la tête de Wuytens à la 54e minute de jeu et de profiter d’un rapide contre conclu par Metinho, à quelques secondes du coup de sifflet final, pour enfoncer le clou.

Avant l’ouverture du score, le SL16 avait relativement bien maîtrisé les événements et avait retardé à plusieurs reprises l’échéance, Lucas Noubi évitant le pire en empêchant à deux reprises Martinez Batista de se montrer décisif, avant que Diaw ne l’imite. Si les chiffres sont cruels, le Standard aura payé très cher son manque d’agressivité dans les deux rectangles, alors que son adversaire campinois aura affiché une efficacité à toute épreuve (4 tirs cadrés, 3 buts), profitant pleinement des erreurs de la défense liégeoise. « Je ne peux pas leur reprocher de ne pas avoir fait les efforts nécessaires et de ne pas s’être battus jusqu’au bout », avoua après coup Joseph Laumann, le coach du SL16. A raison, tant ses jeunes joueurs auront tout fait pour tromper Ivezic, le gardien de Lommel, passant notamment tout près d’un but qui aurait pu les relancer à la 85e, sur une reprise de Güdük repoussée à même la ligne par Thordarson.

Le Standard B est désormais en congé jusqu’au 2 janvier, jour de la reprise des entraînements. Le 8 janvier, les jeunes Rouches s’envoleront pour Portimonense, en Algarve (Portugal) pour une semaine de stage.

Standard : Poitoux, Calut, Mawete, Noubi, Diaw (69e Rizzo), Banse, Dodeigne, Berberi (61e Ghalidi), Brrou (73e Mabani), Ziani (73e Gülük), Tapsoba.

Cartes jaunes : Diaw, Calut, Noubi.