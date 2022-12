Coupe du monde: joie croate et fierté marocaine

La surprise marocaine face aux désormais coutumiers du dernier carré croate, c’était l’affiche de la petite finale entre deux formations présentes dans le groupe de la Belgique. Après une rencontre mièvre lors de la phase de poules, les vingt-deux acteurs ont débuté les débats avec un entrain bien plus marqué, de quoi amener deux buts en moins de dix minutes de jeu.

Véritable révélation défensive du tournoi, Joško Gvardiol a démontré une facette qu’on ne lui connaissait pas encore, à savoir celle du buteur sur un coup de tête magistral. Si les Vatreni semblaient avoir fait le plus difficile face à une formation marocaine souvent intraitable d’un point de vue défensif, c’était sans compter sur les ressources de leurs adversaires. Sur leur première phase arrêtée intéressante, Achraf Dari ne s’est pas privé pour rétablir l’égalité sur le seul tir cadré des troupes de Walid Regragui au cours d’un premier acte qui se destinait à un partage quand Mislav Orsic a finalement profité d’une action dans les dernières minutes pour rendre l’avance aux Damiers d’un tir imparable via le poteau de Yassine Bounou.

Perisic est si décisif...

Bien moins intéressant, le second acte n’a plus offert de changements au marquoir, de quoi permettre à la bande à Luka Modric de s’offrir la médaille de bronze dans un tournoi au parcours régulier, solidaire et bourré d’efficacité. Le sourire sur le visage du médian du Real Madrid au coup de sifflet final faisait plaisir à voir, de quoi confirmer que le garçon est un artiste passionné. Pour son dernier match dans la peau d’un international, il a fait du Modric, à savoir réguler les débats, dicter le rythme de ses couleurs et offrir quelques caviars dont il a le secret. Un génie dans l’ombre d’éléments plus médiatiques mais terriblement important sur l’échiquier de son petit pays. Des terres qui regorgent de promesses, de talent et d’éléments susceptibles d’écrire l’Histoire. Dans la peau du dernier auteur en date, on notera le nouvel assist d’Ivan Perisic, l’ancien sociétaire du Club de Bruges. Avec six buts et cinq passes décisives, l’ailier est devenu l’élément le plus décisif des trois dernières Coupes du monde derrière Lionel Messi (16). Une régularité à l’image de son équipe, toujours bien placée et rarement prise en défaut, sauf par des Argentins bien plus roublards et incisifs. Et le Maroc dans tout cela ? Il est apparu émoussé, aurait pu réclamer un penalty mais sort du tournoi le menton bien droit, en devenant la première formation africaine à finir aussi haut dans un Mondial. Un véritable vent de fraîcheur sur un tournoi, tantôt aseptisé tantôt sans saveur.