Joyeux Noël avec Axelle Red

Prévue de longue date mais reportée en raison de la pandémie, voici finalement la tournée qu’accompagne ce disque de Noël, avec les standards américains qui ont nourri l’enfance de la fille de Hasselt. « J’adore Noël, j’adore cette fête depuis toujours. Tout me plaît, ses aspects les plus chics comme les plus kitsch ! Noël évoque pour moi l’amour, la famille, de la musique et même beaucoup de musique. Des souvenirs aussi de ce temps béni de l’enfance et des fêtes de fin d’année auprès de ma famille. » Axelle chante donc Noël en anglais surtout mais aussi en français (Le Noël de la rue, Let It Snow) et en néerlandais (Stille Nacht). Ses filles Billie, Gloria et Janelle la rejoignent même pour Have Yourself A Merry Little Christmas et The Little Drummer Boy/Peace On Earth. Joyeux Noël à tous !