Micah Thomas transcende les standards

Double vinyle LP345 Records

Je vous le disais dans le Mad de la semaine passée : le piano solo, c’est la crème du jazz. Le jeune Américain Micah Thomas, 25 ans aujourd’hui, le montre une fois de plus dans cet enregistrement solo réalisé le 31 octobre 2020 à Brooklyn mais qui ne sort qu’en cette fin d’année. En une journée, il avait enregistré 32 titres, rien que des premières prises. Le pianiste et le label en ont choisi 12, qui se retrouvent sur cet album. Une œuvre d’art totale, qui ajoute à la beauté de la musique celle des illustrations de Nadia Barbotin. Rien que des standards, de Jerome Kern, Charlie Parker, Thelonious Monk, Sam Rivers, Duke Ellington, George Gershwin, etc. C’est à la fois d’une grande ferveur à l’égard des aînés qui les ont écrits mais en même temps d’une fraîcheur inouïe, tant Micah Thomas renouvelle avec joie ces magnifiques musiques. Récompense de ce splendide vinyle : il a reçu le grand prix Charles Cros 2022. C’est une belle confirmation.