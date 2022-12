Le nouveau monde de Richard Dawson

Weird World.

Voici le septième album du barde déjanté de Newcastle, qui clôt la trilogie commencée par les albums Peasant en 2017 et 2020 en 2019. Non, Richard-le-folkeux dissonant n’est pas fou, même s’il ouvre ce disque par le titre The Hermit qui fait 41 minutes. Un disque dans le disque. Même qu’une vidéo l’accompagne. Après le passé médiéval et le présent pré-covid, voici le futur selon l’ami Dawson qui dessine son monde à la fois réel et irréel, fantastique et sinistre, merveilleux et horrible. Dawson parle ici de cette réalité virtuelle dans laquelle le monde réel nous pousse à nous réfugier. Fantasy et jeux vidéo sont au menu d’une réflexion qui, en musique, moud tous les grains possibles, les instruments servant de voix quand les chœurs ne viennent pas un peu nous calmer. Tandis que la voix haut perchée de Richard nous rappelle les plus belles heures illuminées d’un Robert Wyatt. Et cette œuvre moderne est d’autant plus originale qu’elle se sert de différents instruments acoustiques qui lui donnent une aura encore plus intemporelle. Un tour de force !